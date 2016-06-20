亚洲橡胶：东京期胶涨至一周半高位，因天气料导致供应趋紧

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
“泰国的实货卖盘在上周晚些时候出现回升，因市场揣测天气干旱料导致橡胶供给更加趋紧，该因素亦支撑了今日的沪胶和TOCOM期胶。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说道。
上海主力期胶9月合约 涨375元人民币，报每吨10,975元。
Tazawa补充道，“英国退欧公投的忧虑减弱也带来支撑。”
新加坡商交所7月合约 最新报每公斤130.1美分，涨2.2美分。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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