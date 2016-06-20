亚洲橡胶：东京期胶涨至一周半高位，因天气料导致供应趋紧

“泰国的实货卖盘在上周晚些时候出现回升，因市场揣测天气干旱料导致橡胶供给更加趋紧，该因素亦支撑了今日的沪胶和TOCOM期胶。”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa说道。

上海主力期胶9月合约 涨375元人民币，报每吨10,975元。

Tazawa补充道，“英国退欧公投的忧虑减弱也带来支撑。”

新加坡商交所7月合约 最新报每公斤130.1美分，涨2.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红)