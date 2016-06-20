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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 17:39 BJT

非洲金融：尼日利亚解除联系汇率制度，奈拉爆贬

外国投资者和经济学家数月来一直呼吁奈拉贬值，因为外汇短缺遏制了经济增长，并导致资本普遍外逃。

尼日利亚为非洲最大经济体，今年第一季经济萎缩0.4%，在2014年油价启动跌势以及去年实行联系汇率以来，面临数十年来最严重的危机。

随着奈拉可能大幅贬值，尼日利亚的商品将变得相对便宜，进口变得昂贵，这应该会刺激国内经济增长，但料将给不断上升的通胀火上浇油。

作为非洲最大原油出口国，尼日利亚一年多以来一直拒绝令本币贬值。而在原油价格大跌之后，俄罗斯、哈拉克斯坦和安哥拉等其他主要原油生产国已允许本币贬值。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 高琦/张涛)

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