中国经济：国家发改委批复建设内蒙古苏尼特右旗至化德公路，总投资66.5亿元

发改委网站刊登批复全文并称，路线起自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和北枢纽互通，接建成通车的二连浩特至广州高速公路，经镶黄旗（新宝拉格镇）、化德县城关镇，止于河北省康保县白脑包村（蒙冀界），全长约157公里。