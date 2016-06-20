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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 17:32 BJT

中国经济：国家发改委批复建设内蒙古苏尼特右旗至化德公路，总投资66.5亿元

路透北京6月20日 - 中国国家发展改革委日前批复称，同意建设内蒙古苏尼特右旗至化德（蒙冀界）公路，项目估算总投资66.5亿元人民币。

发改委网站刊登批复全文并称，路线起自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和北枢纽互通，接建成通车的二连浩特至广州高速公路，经镶黄旗（新宝拉格镇）、化德县城关镇，止于河北省康保县白脑包村（蒙冀界），全长约157公里。

在66.5亿元的总投资中，国家安排中央专项建设基金（车购税）19.11亿元，内蒙古自治区安排重点公路建设资金5.1亿元，共计24.21亿元作为项目资本金，约占总投资的36.4%，其余资金利用国内银行贷款解决。（完）

欲览批复全文，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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