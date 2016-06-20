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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 17:59 BJT

东南亚股市：多数上涨，英国退欧疑虑转淡

涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   357.36     3.56   +1.01  
 +7.37   332.82
    新加坡                     2800.87    37.45   +1.36  
 -2.84  2882.73
    马来西亚                  1634.23    10.05   +0.62  
 -3.44  1692.51
    泰国                      1421.99     0.67   +0.05  
+10.40  1288.02
    印尼                      4863.53    28.39   +0.59  
 +5.89  4593.01
    菲律宾                     7665.33    43.26   +0.57  
+10.26  6952.08
    越南                        626.46     7.21   +1.16  
 +8.19   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧/王颖；审校 孙茉莉/张荻)

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