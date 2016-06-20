东南亚股市：多数上涨，英国退欧疑虑转淡

涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 357.36 3.56 +1.01 +7.37 332.82 新加坡 2800.87 37.45 +1.36 -2.84 2882.73 马来西亚 1634.23 10.05 +0.62 -3.44 1692.51 泰国 1421.99 0.67 +0.05 +10.40 1288.02 印尼 4863.53 28.39 +0.59 +5.89 4593.01 菲律宾 7665.33 43.26 +0.57 +10.26 6952.08 越南 626.46 7.21 +1.16 +8.19 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧/王颖；审校 孙茉莉/张荻)