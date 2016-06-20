路透基点：台湾光宝科技即将签署120亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司光宝科技接近与15家银行签署120亿台币(3.7亿美元)的五年期再融资贷款。

交易预计于6月27日签署，利率为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点，税前保底利率设定在1.7%。