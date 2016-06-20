路透基点：台湾光宝科技即将签署120亿台币再融资贷款--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司光宝科技接近与15家银行签署120亿台币(3.7亿美元)的五年期再融资贷款。
花旗银行为初始牵头行兼簿记行(MLAB)，14家其他银行以MLAB身份加入。
交易预计于6月27日签署，利率为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码60个基点，税前保底利率设定在1.7%。
最高前端费为18个基点。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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