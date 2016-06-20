美国各类经济指标总览--2016/6/20

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (5月) 5.0 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加3.8 (5月) 增加12.3 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.4 (5月) +0.2 (4月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.3 (5月) +0.1 (4月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) +0.5 (5月) +1.3 (4月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差374.4 (4月) 逆差355.4 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.4 (5月) +0.6 (4月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.7 (6月11日当周) 26.4 (6月4日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字530亿 (5月) 盈余1,060亿 (4月) 领先指标(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月) 个人所得(%) +0.4 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加134.2 (4月) 增加283.8 (3月修正值) 企业库存(%) +0.1 (4月) +0.3 (3月修正值) 建筑支出(%) -1.8 (4月) +1.5 (3月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 116.4 (5月) 116.7 (4月修正值) 建筑许可(万户) 113.8 (5月) 113 (4月修正值) 成屋销售(万户) 545 (4月) 536 (3月修正值) 新屋销售(万户) 61.9 (4月) 53.1 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.9 (4月) +1.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.4 (4月) +1.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.9 (4月) 55.7 (4月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (5月) 50.8 (4月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月修正值) 进口物价(%) +1.4 (5月) +0.7 (4月修正值) 出口物价(%) +1.1 (5月) +0.5 (4月) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。