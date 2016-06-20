马来西亚期市：棕榈油价格触及逾五个月低点，因生物柴油计划推迟实施

路透吉隆坡6月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，之前政府表示正在与石油和汽车企业磋商，将B10生物柴油计划的实施推迟到7月。

马来西亚种植与原产业部在回答路透问题时表示，该计划开始的时间将比原定计划推迟一个月，目标是在8月完成新标准的全面实施。

该国B10生物柴油计划旨在将运输行业生物柴油中植物油比重提高到10%，这会带来在混合油中加入更多棕榈油，并提高国内需求。

指标9月棕榈油期货 收低2.1%至每吨2,400马币(591美元)，该合约稍早一度低见2,397马币，创逾五个月来低点。

周一收盘时成交量为47,297口，2015年日平均成交44,600口。每口为25吨。

马币走强亦影响到期价。马币兑美元 周一上涨，对持有外币的投资者而言，棕榈油变得更贵。因棕榈油以马币计价。

马币周一晚间涨0.9%报4.0620马币，稍早触及4.0640，为6月10日以来最强，因马来西亚执政党赢得周末递补选举，提振马币人气。

疲弱的出口数据亦对支撑市场几无效果。周一船运商调查数据显示，6月1-20日棕榈油出口较上月同期下降8-10%。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 下跌1.1%。大连商品交易商9月豆油 涨0.9%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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