重温稿-中港个股：淡马锡减持5.55亿股建行H股，持股比例从5.03%降至4.81%

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透北京6月20日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 周一晚间在香港联交所发布公告称，新加坡淡马锡于6月16日（上周四）通过场外交易减持5.55亿股建行H股，约占建行已发行股份总数的0.22%，转让价格为每股5.01港元。
公告并称，是次交易完成后，淡马锡持有建行约120亿股H股，约占建行已发行股份总数的4.81%，此前持股比例约为5.03%。
“本次权益变动为信息披露义务人（淡马锡）平衡投资组合的正常业务交易，”公告称。
建行H股周一收报5.16港元，A股收盘报4.92元人民币。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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