版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 07:30 BJT

重温稿-中港个股：淡马锡减持5.55亿股建行H股，持股比例从5.03%降至4.81%

路透北京6月20日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 周一晚间在香港联交所发布公告称，新加坡淡马锡于6月16日（上周四）通过场外交易减持5.55亿股建行H股，约占建行已发行股份总数的0.22%，转让价格为每股5.01港元。

公告并称，是次交易完成后，淡马锡持有建行约120亿股H股，约占建行已发行股份总数的4.81%，此前持股比例约为5.03%。

“本次权益变动为信息披露义务人（淡马锡）平衡投资组合的正常业务交易，”公告称。

建行H股周一收报5.16港元，A股收盘报4.92元人民币。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐