更正-国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差下跌，因市场忧虑供应过剩(6月20日)

(更正：因译文有误，正文第八段应为“暂停了为期四周的罢工”，非“举行了为期四周的罢工”)

路透新加坡6月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑1.43美元至每吨52.40美元，交易商认为，供应充足打压了市场信心。

由于基本面疲弱且供应充沛，石脑油裂解价差已经自1月初触及的2016年高点148.28美元跌逾60%，且利润率依然承压，尽管近几个月的西方套利船货运抵数量减少。

预定于7月运抵亚洲的石脑油约为100万吨，与6月数量类似。

路透数据显示，这低于1-5月的均值162万吨。

亚洲汽油裂解价差本周也以下跌为开端，跌0.19美元至每桶6.42美元，交易商称供应过剩继续构成拖累。

年初以来，相对于柴油价差而言，汽油利润率大幅走弱，因过剩加剧且需求增长放慢。

今年第一季汽油利润率平均为每桶11.05美元，1月12日曾达到年内迄今高点16.61美元。

在欧洲，一工会官员周日对路透表示，法国CGT工会工人在法国南部的Fos-Lavera石油码头暂停了为期四周的罢工。

此次罢工导致位于马赛港的该码头约70艘装载石油、液化天然气(LNG)以及化工产品的船只卸货和装运工作推迟。

新加坡现货市场达成五笔交易：

托克(Trafigura)买入25,000桶石脑油船货，装运日期为9月上半月，价格为每吨430美元。

Sietco从卢克石油(Lukoil)购买50,000桶95号汽油，装运日期为7月5-9日，价格为每桶58.80美元。

贡渥(Gunvor)向维多公司卖出50,000桶95号汽油，装运日期为7月11-15日，价格每桶59美元。

PTT以每桶56.60美元从中国石油购买50,000桶92号汽油船货，船期为7月5-9日。

P66以每桶58.80美元从卢克石油买入50,000桶95号汽油船货，船期为7月5-9日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻