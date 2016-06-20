国际油市：亚洲燃料油价差稍稍走弱，因下个月套利船货数量料增加

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透新加坡6月20日 - 亚洲燃料油价差周一稍稍走弱，交易员表示因市场预期下个月套利船货数量将增加，而需求料减弱。
380-cst燃料油7月/8月价差走阔至每吨较新加坡报价贴水2.70美元，上周五则为每吨贴水1.55美元。
180-cst燃料油价差周一则跌至贴水2.95美元，前一日报贴水2.50美元。
“没有逢低买入交易。大家都在绷着，等着看7月的套利船货的数量，”一位在新加坡的交易员说。
另一位交易员说吗，7月抵达亚洲的燃料油预计稍低于300万吨，而之前的预期是200-250万吨。
据路透周一的船运数据，总计约125万吨的现货船货预定在下个月在新加坡卸货。
数据还显示，预计8月抵达新加坡的船货在115万吨左右。
“由于套利船货形势的原因，市场有点吃紧，但船用燃料油市场依旧稳定，”上述第一位交易员说。
新加坡海事及港务管理局(MPA)上周公布的数据显示，5月新加坡船用燃料油销售触及436万吨的纪录高位。
但交易员预计本月这一数字将下降，因夏季素来是船运活动的淡季。
新加坡现货市场上无交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 郑茵)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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