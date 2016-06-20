国际油市：亚洲燃料油价差稍稍走弱，因下个月套利船货数量料增加

路透新加坡6月20日 - 亚洲燃料油价差周一稍稍走弱，交易员表示因市场预期下个月套利船货数量将增加，而需求料减弱。

380-cst燃料油7月/8月价差走阔至每吨较新加坡报价贴水2.70美元，上周五则为每吨贴水1.55美元。

180-cst燃料油价差周一则跌至贴水2.95美元，前一日报贴水2.50美元。

“没有逢低买入交易。大家都在绷着，等着看7月的套利船货的数量，”一位在新加坡的交易员说。

另一位交易员说吗，7月抵达亚洲的燃料油预计稍低于300万吨，而之前的预期是200-250万吨。

据路透周一的船运数据，总计约125万吨的现货船货预定在下个月在新加坡卸货。

数据还显示，预计8月抵达新加坡的船货在115万吨左右。

“由于套利船货形势的原因，市场有点吃紧，但船用燃料油市场依旧稳定，”上述第一位交易员说。

新加坡海事及港务管理局(MPA)上周公布的数据显示，5月新加坡船用燃料油销售触及436万吨的纪录高位。

但交易员预计本月这一数字将下降，因夏季素来是船运活动的淡季。

新加坡现货市场上无交易达成。(完)

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