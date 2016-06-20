版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 21:52 BJT

美国热股：苹果在印度开店障碍被清除，盘初上扬1%

路透6月20日 - 印度周一宣布全面改革外商直接投资规则；开放国防与民航领域，外商可以完全拥有这两个领域中的企业所有权；清除妨碍苹果 在印度开店的障碍。

苹果周一早盘上扬1%，报96.32美元。(完) (编译 郑茵 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐