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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 21:50 BJT

美国热股：Alliance Bernstein将购买Visium旗下一基金，盘初上扬近2%

路透6月20日 - 一直卷入内幕交易案件的对冲基金Visium Asset Management周五告知投资者，将关闭旗下旗舰基金，并将把另一只投资组合卖给资产管理公司Alliance Bernstein 。

Alliance Bernstein周五收报22.98美元，周一盘初上扬1.7%，报23.37美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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