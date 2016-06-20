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市场报道 | 2016年 6月 20日 星期一 21:46 BJT

美国热股：伊朗宣布将购买100架飞机波音飞机，后者盘初上扬逾2%

路透6月20日 - 伊朗民航组织(Civil Aviation Organisation)负责人在伊朗国家媒体周日发表的评论称，该国将购买100架美国波音公司 生产的飞机，双方均在等待美国财政部的批准。

波音股价周一盘初上扬2.6%，报133.20美元。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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