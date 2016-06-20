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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 22:20 BJT

亚洲橡胶：6月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：
    
    合约          日盘      成交量      晚盘        成交量
    * 6月    　　158.5        1         -            -
    * 7月        156.9        25       157.4          1
    * 8月        154.9        12       155.4          1
    * 9月        154.3        70       154.9          26
    *10月        155.6        588      155.3          125
    *11月        155.9        4395     155.5          732
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。    

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    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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