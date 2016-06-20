欧元债市：英国脱欧疑虑降温，德债价格下跌而南欧公债上扬

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
* 德国10年期公债收益率升至近两周高位
* 投资者买入南欧公债
* 民调显示英国的“支持留欧阵营”声势回升
路透伦敦6月20日 - 因英国退欧公投疑虑，而导致欧元区公债市场强弱分化的现象，周一连续第二天有所缓和，此前民调显示英国的支持留欧阵营声势回升。
德国公债收益率(殖利率)升近两周高位，在此同时，投资人重新投入风险较高但回报较优的南欧国家债券及股票。
这个新趋势是从上周尾段开始，因英国一名议员遇刺身亡，被认为将降低6月23日公投选择退欧的机率，周一仍持续这个趋势，因周末期间三个民调显示，留欧阵营重新领先脱欧阵营。
“风险意愿强劲反弹，因为市场认为英国退欧的可能性下降，”Mizuho利率策略师Antoine Bouvet说，Bouvet又补充说，投资者密切关注博彩公司的赔率。
Betfair赌盘赔率暗示，英国留欧的隐含机率为大约75%，上周四为60%。
德国10年期公债 收益率升4.5基点，至0.064%，为6月9日以来最高水准，较上周四亲欧英国议员Jo Cox遭害身亡前触及的纪录低点负0.037%上升了10个基点。
德国30年期公债 收益率攀升7个基点，至0.65%，为两个月来最大单日涨幅。
Survation在Cox遇害身亡后进行民调结果显示，英国留欧阵营支持率为45%，较退欧阵营支持率的42%领先三个点，扭转上周三民调显示留欧阵营支持率落后三个点的情况。
周六公布的另外两份民调显示，留欧阵营支持率领先，另一份民调显示留欧和退欧阵营旗鼓相当。
较低评级的南欧公债反弹，南欧股市也上涨。
西班牙10年期公债 收益率下降8个基点，至1.48%，意大利10年期公债 收益率降8个基点，至1.37%。葡萄牙10年期公债 收益率下跌16个基点至3.18%。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。