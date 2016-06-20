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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国天气对作物的威胁减弱

路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低，交易商表示，因预计美国中西部种植带天气对作物构成的威胁下降，玉米下跌也向大豆施压。

CBOT-7月大豆 收低16美分，报每蒲式耳11.43-1/2美元，但交投在周五的区间之内。

路透调查显示分析师平均预计，周一稍晚美国农业部周度报告将显示大豆作物优良率为73%，低于之前一周的74%。

农业部报告，最新一周出口验检美国大豆31.499万吨，高于市场预期的10-20万吨。

CBOT豆粕期货<0#SM:>跟随大豆一起下跌，现货豆粕走软对期价带来进一步压力。

豆油期货<0#BO:>也下滑，跟随马来西亚棕榈油走低。

7月豆粕合约 收低4.7美元，报每短吨402.7美元。7月豆油合约 跌0.29美分，报31.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为183,262口，豆粕为72,541口，豆油为70,268口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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