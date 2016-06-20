版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，跟随玉米和大豆跌势

路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商说，玉米和大豆期货走低及美国冬麦收割向前推进，为市场带来压力。

CBOT-7月小麦 收跌8-3/4美分，报每蒲式耳4.73美元。

接受路透调查的分析师的平均预期为，周一稍晚美国农业部周度作物生长报告将显示，美国冬麦收割完成率为23%，高于之前一周的11%。

分析师还预计，美国春麦生长优良率为79%，和之前一周持平。

欧盟作物监管机构将今年欧盟软麦平均单产预估下调至6.07吨，5月时预估为6.11吨。

美元指数下跌，支撑小麦市场。美元 下滑，因民调显示英国留欧支持率由落后转为领先，提振风险人气，令美元等避险货币承压。

今日CBOT小麦期货预估成交量为128,237口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐