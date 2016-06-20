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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 04:18 BJT

纽约期市：ICE期棉基本持平，美元走弱和投机性买盘抵消天气带来的压力

路透6月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一基本持平，上日触及逾八个月高位，因美元下跌和投机性买盘抵消美国和最大种植国印度天气良好对市场带来的压力。

Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示，有一些中国投机者买盘。不过，他补充说，美国天气持续有利新作棉花生长。

印度天气部门周一表示，雨季降雨覆盖了该国近半数国土，令水稻、大豆、棉花和豆类等夏季作物的种植速度加快。

12月棉花合约 收高0.07美分，或0.11%，报每磅65.99美分，交易区间为65.39-66.63美分。

美元指数 下跌0.57%，汤森路透跟踪19种主要商品的核心商品CRB指数 涨1.06%。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至6月14日该周，投机者的棉花净多头头寸降至46,530口，之前一周为46,686口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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