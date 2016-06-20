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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 05:14 BJT

加拿大股市：收高，油价上涨和英国退欧忧虑缓和

路透多伦多6月20日 - 加拿大主要股市周一全面上涨，由金融股和能源股领升，因对英国民众将决定留在欧盟的预期增强，投资者遂回到股市。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨113.37点，或0.82%，报14,015.14点。10大类股全数上涨，上涨股和下跌股家数的比例为5.5：1。

该指数涨幅不及欧洲股市，后者大幅攀升，因民调显示，退欧阵营动能减弱。英国退欧公投将在周四进行。

能源股攀升2%，金融股涨0.7%。材料股上涨0.3%。

油价周一跳涨3%，此前民调显示英国脱欧可能性下降，且美国夏季驾车出游需求高峰期将到来。

加拿大统计局数据显示，加拿大4月趸售贸易升幅远不及预期，仅有三个行业的活动增长。(完) 　　

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