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货币新闻 | 2016年 6月 21日 星期二 05:14 BJT

标题新闻：英国脱欧阵营支持率为44%，留欧阵营支持率为42%-YouGov为英国泰晤士报所做民调

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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