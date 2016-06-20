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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 06:13 BJT

****日韩经济指标预测--6月21日-6月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    2300 日本路透短观制造业信心指数                6月         --         正2
    
    6月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月22日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   买超8,678
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超1,283
    
    6月23日(四)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         6月         --        47.7
    
    6月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月27日当周
    
    6月27日(一)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                7月        --           72
    2100 韩国消费者信心指数                        6月        --           99
    
    6月28日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                  5月        --          -0.8% (完)

             
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