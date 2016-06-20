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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--6月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 美联储主席叶伦向参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券，标售52周期国库券

1700 - 财政部标售五年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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