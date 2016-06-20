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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 06:21 BJT

全球贵金属：6月20日SPDR黄金持仓增加0.10%，或0.89吨

路透6月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加0.10%至908.77吨，上周五为907.88吨。

黄金持仓量 从29,189,217.78盎司增至29,217,866.06盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)

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