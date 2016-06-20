金砖国家：6月20日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.85%，报821.17点。
中国股市：沪综指缩量微收升，英国脱欧事件明朗前观望氛围料仍浓
中国汇市：人民币升逾百点创近两周高位，英退欧公投前料维持区间波动
香港股市：恒指收高1.7%，因预期英国公投结果为留在欧盟
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.61%，报50,329.364点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3989/94，上日收报3.4196/03。
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南非股市：追随全球市场走势，连续三个交易日上涨。指标Top-40指数 收盘上涨1.9%，报47,015.52点；大盘综合指数 收盘上涨1.71%，报53,032.14点。
南非汇市：兰特急升2.5%，因英国脱欧疑虑减弱
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印度股市：追随全球市场走势上扬，因此前民调显示对英国留欧的支持恢复动能；与此同时，卢比走弱后印孚瑟斯(Infosys) 等软件服务出口商股价上涨。BSE指数 收盘上涨0.91%，报26,866.92点；NSE指数 收盘上涨0.84%，报8,238.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.305/67.315。上日收报67.0775/67.0875。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.72%，报935.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.9%，报484.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.85%，报64.298；卢布兑欧元 升值0.48%，报72.765。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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