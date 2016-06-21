《台湾重要政经日程》--6月21日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
6/21(二)
--09:00 行政院长林全赴立法院施政报告并备询。
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。
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6/22(三)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为3.97%。
--13:30 证交所举行股东会。
6/23(四)
--14:00 财政部公布第三季发债计划。
--14:00 国泰投信记者会。
--16:00 经济部公布5月工业生产指数，上月为年减4.06%。
6/24(五)
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
6/30(四)
--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。
7/5(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
*7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)