香港个股：新创建出售物流中心物业予华润创业，作价37.5亿港元

路透香港6月21日 - 香港综合基建公司--新创建集团 宣布，将以现金总代价37.5亿港元出售葵涌物流中心所有实际权益予华润创业有限公司旗下物流相关的附属公司。

公司预计，从出售事项所得的收益将大致上于截至2016年6月30日止财政年度，以公允值溢利约8.5亿港元的形式确认。

＂此项交易提供一个极佳时机，让新创建集团释放该物业的价值，进一步提升股东价值。出售所得款项净额将作为其一般营运资金及用作其他投资项目。＂新创建集团行政总裁曾荫培称。

华润创业是华润集团综合消费品及零售服务业务的旗舰香港公司，华润啤酒 为其下属上市公司。

新创建葵涌物流中心位于葵涌货柜码头，为一幢五层高的物流设施，总楼面面积达69.4万平方尺。该中心自2011年开始营运以来已全幢租出。