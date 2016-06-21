格林大华期货：大连豆粕期货中长线滚动做多为宜

以下内容节选自6月21日的《期货日报》：

市场预期，6月底公布的美豆种植面积上调是大概率事件，届时会利空我国豆粕。不过，就目前来看，美豆种植面积增加并不能保证产量增长，拉尼娜现象的炒作才是左右现阶段豆类期价的关键因素，而且我国豆粕需求情况良好。我们由此认为，豆粕期价仍有上升空间，回调即是买入时机，中长线保持滚动做多为宜。

目前来看，反映养殖市场景气程度的两大指标已经出现止跌回稳状态，这意味着生猪养殖市场对饲料以及饲料原料的消耗进度在后期将有所增加。国内生猪养殖状况出现了实质性的恢复和改善，饲料市场恢复可以期待，终端市场消费有望逐步回升。(完)

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