期货日报：沪胶空头主力大幅减仓，短期将出现振荡盘整行情

以下内容节选自6月21日的《期货日报》：

6月20日，沪胶主力1609合约承接前一交易日强势大幅高开，但期价承压于11000元/吨关口附近，盘中多头屡次试图上攻均无功而返，而且空头力量表现稍显薄弱，当日期价窄幅波动于10860—11025元/吨。

交易所多空持仓前20名数据显示，沪胶主力1609合约出现多空同减态势。其中，多头减持2335张，空头减持1385张。整体来说，多头减持幅度更大。通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多头主力减仓幅度虽高于空头减仓幅度，但空头主力集中大幅减仓，后市或较难出现明显跌势。不过，多头尚未出现强势介入，也预示着短期市场将出现振荡盘整行情。(完)

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