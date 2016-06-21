期货日报：沪胶空头主力大幅减仓，短期将出现振荡盘整行情

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
以下内容节选自6月21日的《期货日报》：
6月20日，沪胶主力1609合约承接前一交易日强势大幅高开，但期价承压于11000元/吨关口附近，盘中多头屡次试图上攻均无功而返，而且空头力量表现稍显薄弱，当日期价窄幅波动于10860—11025元/吨。
交易所多空持仓前20名数据显示，沪胶主力1609合约出现多空同减态势。其中，多头减持2335张，空头减持1385张。整体来说，多头减持幅度更大。通过观察主力持仓动向，我们发现，当日多头主力减仓幅度虽高于空头减仓幅度，但空头主力集中大幅减仓，后市或较难出现明显跌势。不过，多头尚未出现强势介入，也预示着短期市场将出现振荡盘整行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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