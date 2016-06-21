香港个股：霸王国际称将向法院就壹周刊诉讼案提出上诉，索赔4.7亿港元

路透香港6月21日 - 中国中草药洗发水生产商--霸王国际 表示，经寻求法律意见后，决定针对稍早香港法院就公司与壹传媒 旗下《壹周刊》的诉讼判决提出上诉，并将于今天（21日）呈交上诉通知书予香港高等法院上诉庭。

霸王国际在声明中未有透露上诉内容。据壹传媒旗下苹果日报周二报导，霸王国际不满赔偿额低，要求推翻原判，颁令《壹周刊》支付最少4.7亿港元赔偿。

上月底，香港高等法院原讼法庭就霸王国际控告《壹周刊》的诽谤案，判霸王国际胜诉，《壹周刊》须向霸王国际赔偿约300万港元及80%的诉讼费用，这与霸王国际原来要求索赔逾6亿港元有很大差距。

霸王国际周一收报0.6港元，过去一个月股价累积升四成。（完）

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