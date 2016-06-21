中国货币市场：资金偏紧融资难度加大，公开市场小幅净投放缓解有限

路透上海6月21日 - 中国银行间市场周二资金面延续昨日尾盘偏紧状况，隔夜、七天回 购利率变动暂不大，而跨月的14天品种则连三日走升。交易员称，本周缴税及MLF到期收敛 流动性，而融资需求高企，平头寸难度加大；尽管公开市场小幅净投放，市场仍期待央行加 大投放力度以平稳年中资金面。 上海一券商交易员提到，早间大行仍有融出，不过近午间市场上仍有需求未得满足，尤 其是押信用债借跨月期限资金较难，“各期限的价格估计又要上去了。” 她表示，二季度MPA(宏观审慎评估)考核的影响或对资金面有一定压力，但应不是主因 ，“前期资金面都比较松，大家就稍微放松了些。” 华南一银行交易员表示，昨日下午起资金面明显收敛，程度略超市场预期，“银行之间 也紧，股份制银行也有在借钱，说明不完全是MPA。” 她并称，市场猜测昨日缴税对银行间流动性有一定抽离，但从其所在银行来看，6月缴 税规模应该不大。年中时点渐近资金面压力显现，可能还需要央行持续通过逆回购净投放资 金才能恢复平稳。 中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25% 。对冲到期的750亿元后，周二单日净投放350亿元，昨日为净投放600亿元。 此外，上周六(18日)有1,000亿元的中期借贷便利(MLF)到期回收资金顺延至周一。不过 央行已于6月7日提前进行2,080亿元MLF操作，投放相应资金。 另有券商交易员提及，本周将有皖新EB可交换债申购，届时进一步观察资金面变化。不 过从以往发行情况看，可交换债申购对资金面的扰动不及可转债。 安徽新华发行集团拟面向合格投资者发行25亿元五年期可交换公司债，周三（22日）进 行网下簿记，网下申购定金比例为20%；周四(23日)起开始网下申购，至下周一(27日)截止 。中金公司固定收益研究预测的中签率为0.5%，名义申购资金量在5,000亿元左右。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9913 1.9920 -0.07 七天 2.2712 2.2922 -2.10 14天 2.7763 2.7538 +2.25 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9050 2.4000 +50.50 七天 2.8600 2.3050 +55.50 14天 3.0000 2.7700 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00 七天 2.3100 2.3100 +0.00 14天 2.9200 2.8300 +9.00 Shibor 其中:隔夜 2.0190 2.0100 +0.90 七天 2.3540 2.3510 +0.30 三个月 2.9573 2.9572 +0.01 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)