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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 12:15 BJT

中国货币市场：资金偏紧融资难度加大，公开市场小幅净投放缓解有限

路透上海6月21日 - 中国银行间市场周二资金面延续昨日尾盘偏紧状况，隔夜、七天回
购利率变动暂不大，而跨月的14天品种则连三日走升。交易员称，本周缴税及MLF到期收敛
流动性，而融资需求高企，平头寸难度加大；尽管公开市场小幅净投放，市场仍期待央行加
大投放力度以平稳年中资金面。
   
    上海一券商交易员提到，早间大行仍有融出，不过近午间市场上仍有需求未得满足，尤
其是押信用债借跨月期限资金较难，“各期限的价格估计又要上去了。”
    
    她表示，二季度MPA(宏观审慎评估)考核的影响或对资金面有一定压力，但应不是主因
，“前期资金面都比较松，大家就稍微放松了些。”
    
    华南一银行交易员表示，昨日下午起资金面明显收敛，程度略超市场预期，“银行之间
也紧，股份制银行也有在借钱，说明不完全是MPA。”
    
    她并称，市场猜测昨日缴税对银行间流动性有一定抽离，但从其所在银行来看，6月缴
税规模应该不大。年中时点渐近资金面压力显现，可能还需要央行持续通过逆回购净投放资
金才能恢复平稳。
    
    中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%
。对冲到期的750亿元后，周二单日净投放350亿元，昨日为净投放600亿元。 
    
    此外，上周六(18日)有1,000亿元的中期借贷便利(MLF)到期回收资金顺延至周一。不过
央行已于6月7日提前进行2,080亿元MLF操作，投放相应资金。

    另有券商交易员提及，本周将有皖新EB可交换债申购，届时进一步观察资金面变化。不
过从以往发行情况看，可交换债申购对资金面的扰动不及可转债。
    
    安徽新华发行集团拟面向合格投资者发行25亿元五年期可交换公司债，周三（22日）进
行网下簿记，网下申购定金比例为20%；周四(23日)起开始网下申购，至下周一(27日)截止
。中金公司固定收益研究预测的中签率为0.5%，名义申购资金量在5,000亿元左右。
        
    以下为主要货币市场利率报价：
    
      北京时间11:32            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9913     1.9920      -0.07
         七天      2.2712     2.2922      -2.10
         14天     2.7763     2.7538      +2.25
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.9050     2.4000     +50.50
         七天     2.8600     2.3050     +55.50
         14天    3.0000     2.7700     +23.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0100     2.0000      +1.00
         七天   2.3100     2.3100      +0.00
         14天  2.9200     2.8300      +9.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0190     2.0100      +0.90
         七天       2.3540     2.3510      +0.30
         三个月     2.9573     2.9572      +0.01
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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