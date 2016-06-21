台湾新债：南山人寿发行无到期日累积次顺位公司债，10年内利率为3.5%

路透台北6月21日 - 台湾大型保险公司--南山人寿周一稍晚表示，周五(24日)将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。