台湾新债：南山人寿发行无到期日累积次顺位公司债，10年内利率为3.5%

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透台北6月21日 - 台湾大型保险公司--南山人寿周一稍晚表示，周五(24日)将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。
公告并指出，该期公司债发行满10年后，如计算赎回后该公司资本适足率大于计算时法定最低保险业资本适足率一倍，并经主管机关同意，将提前按该公司债面额加计应付利息全数赎回。
南山人寿称，该公司债资金募得价款用途在于强化财务结构、提升资本适足率。(完)
参看台湾债市相关新闻，请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。