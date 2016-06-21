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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 09:27 BJT

台湾新债：南山人寿发行无到期日累积次顺位公司债，10年内利率为3.5%

路透台北6月21日 - 台湾大型保险公司--南山人寿周一稍晚表示，周五(24日)将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

公告并指出，该期公司债发行满10年后，如计算赎回后该公司资本适足率大于计算时法定最低保险业资本适足率一倍，并经主管机关同意，将提前按该公司债面额加计应付利息全数赎回。

南山人寿称，该公司债资金募得价款用途在于强化财务结构、提升资本适足率。(完)

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