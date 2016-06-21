全球金市：金价小幅上升，受美元下跌提振

周一公布的两份民调显示，在亲欧派议员遇袭身亡后，英国留在欧盟的支持率上升；但第三份民调显示，退欧民调仍稍稍领先。

英国将在6月23日公投决定是否退欧，退欧决定可能让欧洲经济重回衰退，也让全球经济承受更多的压力。

英镑兑美元和欧元周二维持在三周高点附近，上日创下2008年底以来的最大单日涨幅。

国际基金经理人、以1992年做空英镑一战成名的亿万富翁索罗斯表示，英国周四公投若选择退出欧盟，那么英镑可能比(1992年)“黑色星期三”的贬值幅度更大、破坏力更强。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，英国退欧可能给美国经济造成温和的直接影响。

路透调查显示，日本6月制造业信心较前月触及的三年低点微升，未来预计仅会小幅攀升，这说明在英国脱欧公投临近时，企业担心日圆升值。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD周一黄金持仓量增加0.10%至908.77吨，为2013年9月以来最高。

俄罗斯央行周一表示，该国在6月初黄金储备增加至4,760万金衡制盎司，5月初时为4,750万。(完)

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