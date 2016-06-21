中国汇市：CFETS人民币汇率指数再创纪录新低至95.40--路透测算

路透上海6月21日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数再跌0.15%至95 .4，续刷记录新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微跌至96.59。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.49%，SDR篮子指数跌3.69%，BIS指数跌5.03%。 全球汇市方面，英镑兑美元和欧元周二维持在三周高点附近，上日创下2008年底以来的最大单日涨幅，因 民调显示民意转向支持英国留在欧盟。 CFETS篮子货 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬点 币 价 数 CNY=PBOC 6.5656 52 EURCNY=PBOC 7.4393 170 JPYCNY=PBOC 6.3223 -412 HKDCNY=PBOC 0.8461 7.3 GBPCNY=PBOC 9.6319 -840 AUDCNY=PBOC 4.9026 -221 NZDCNY=PBOC 4.6743 -211 SGDCNY=PBOC 4.8923 -70 CHFCNY=PBOC 6.8295 182 CADCNY=PBOC 5.1306 -159 CNYMYR=PBOC 0.6168 -30.2 CNYRUB=PBOC 9.7639 -731 CNYTHB= 5.3557 50 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在 中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)