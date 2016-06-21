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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 09:28 BJT

中国汇市：CFETS人民币汇率指数再创纪录新低至95.40--路透测算

路透上海6月21日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数再跌0.15%至95
.4，续刷记录新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微跌至96.59。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.49%，SDR篮子指数跌3.69%，BIS指数跌5.03%。
    
    全球汇市方面，英镑兑美元和欧元周二维持在三周高点附近，上日创下2008年底以来的最大单日涨幅，因
民调显示民意转向支持英国留在欧盟。 
    
 CFETS篮子货   今日中间  CFETS篮子货币较上日升贬点
 币            价        数
 CNY=PBOC        6.5656                         52
 EURCNY=PBOC     7.4393                        170
 JPYCNY=PBOC     6.3223                       -412
 HKDCNY=PBOC     0.8461                        7.3
 GBPCNY=PBOC     9.6319                       -840
 AUDCNY=PBOC     4.9026                       -221
 NZDCNY=PBOC     4.6743                       -211
 SGDCNY=PBOC     4.8923                        -70
 CHFCNY=PBOC     6.8295                        182
 CADCNY=PBOC     5.1306                       -159
 CNYMYR=PBOC     0.6168                      -30.2
 CNYRUB=PBOC     9.7639                       -731
 CNYTHB=         5.3557                         50
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在
中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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