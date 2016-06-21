《香港报摘》--其他报纸重要消息6月21日

* 明报：

--拥有＂台湾牛肉面＂餐厅品牌的皇玺餐饮集团上周递交创业板上市申请，令机场餐厅营运表现首次被个别披露，旗下五间机场店平均毛利率高逾八成，甚至超越翠华 。

* 星岛日报：

--香港置业行政总裁李志成表示，该行进行抽样调查，在环球股市波动，香港经济增长放缓等因素下，57%客户认为楼价未来下半年仍会下调；该行亦预料，下半年整体楼价仍有5%下调空间。

* 苹果日报：

--证监会、港交所 就上市架构检讨进行联合谘询，市场理解证监会变相加强于上市政策及监管的角色，而港交所则被削权。财经事务及库务局局长陈家强称，新建议中原则上没有改变现有的上市决策架构，更指评估外国经验后，不认为将上市审批权直接交予证监会，将令上市质素有改善。

* 文汇报：

--世茂房地产 近年进军香港市场，副主席许世坛表示，今年世茂将集中资源发展两个项目，包括正在东涌兴建的酒店，将提供一千多间房，预料2019年落成；另外，九龙的豪宅项目现正处于前期土地平整和规划阶段，计划于2019年开售。（完）