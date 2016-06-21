港报社评：高成数按揭日增，金管局速拆弹--经济日报6月21日

金管局昨表示，关注发展商提供高成数按揭的风险。本港发展商普遍财力雄厚，惟随着这些贷款愈放愈多，其金融风险不容小觑，置业人士固要量力而为，金管局更应设法补监管漏洞。

自去年开始，不少财务公司已推高成数按揭计划，动辄向买家提供高达楼价8、9成的按揭贷款，近期更有多家发展商加入战团，以高成数按揭作为推广招徕，部分贷款更毋须买家作压力测试甚至提供入息证明。此惹金管局担忧，因部分财务公司与发展商的资金来自银行融资，高成数按揭或间接增加银行的信贷风险。

然而，对于防控有关风险，金管局现时仍欠缺工具。如财务公司的监管属警务处工作，若发展商透过财务公司的名义提供高成数按揭，金管局只能透过监察银行与财务公司的资金往来，间接了解，却难监管；至于由发展商本身向买家提供的高成数按揭，在金融监管方面更几近空白。

此实是绕过金管局针对楼市的金融逆周期措施，令防范楼市泡沫、管控金融风险的工作大打折扣。更关键是近期楼价跌势虽似趋稳，且本港发展商一般都财力雄厚，高成数按揭尚未到「爆煲」临界点，惟随着类似的按揭安排如雨后春笋般急增，变得日益普遍，有关信贷风险亦势不断叠加，成本港金融稳定的隐形炸弹。

一旦本港楼市再有风吹草动，楼价再现调整压力，那借取高成数按揭的买家，恐在短时间内沦为负资产，而借出高成数按揭的财务公司与发展商，亦恐出现抵押品价值不足问题，其信贷风险或传导至向这些机构提供融资的银行。甚或若财务公司与发展商，将高成数按揭资产包装成其他金融产品，向外转嫁风险，或对本港金融体系，造成难以估量的冲击。

因此，有意透过高成数按揭置业上车的市民固要三思，当物业不幸变成负资产时，自己是否有足够承受能力。若断供将物业退回发展商，有机会遭发展商追收差价，蒙受更大损失。

至于为本港金融风险把关的金管局，除作出警示外，更应研究如何加强监控以至规管财务公司与发展商提供的高成数按揭，提出具体对策供业界以至公众讨论，避免高成数按揭风险如滚雪球般愈滚愈大。金管局既注意到有关风险，就须及早拟备对策，莫拖到不幸爆出问题时，才出手恨晚。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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