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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/韩元在亚洲盘略微承压

0121 GMT

* 美元/韩元下跌，此前未能守住1160水平

* 美元/韩元跌至1157.3，因上日波动的余留影响给多头带来压力

* 周四将进行英国公投，有出口商在早盘提前卖汇

* 韩股综合股价指数最新下跌0.4%，回吐周一劲扬的部分涨幅

* 日圆/韩元稍早从11.1900附近下跌，最新约报11.350

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)

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