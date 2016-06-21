《汇市简讯》美元/韩元在亚洲盘略微承压

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
0121 GMT
* 美元/韩元下跌，此前未能守住1160水平
* 美元/韩元跌至1157.3，因上日波动的余留影响给多头带来压力
* 周四将进行英国公投，有出口商在早盘提前卖汇
* 韩股综合股价指数最新下跌0.4%，回吐周一劲扬的部分涨幅
* 日圆/韩元稍早从11.1900附近下跌，最新约报11.350
(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。