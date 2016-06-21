港报社评：退保方案不应只偏重扶贫--信报6月21日

特区政府去年12月推出关于设立退休保障制度的谘询文件，展开为期六个月的公众谘询，直到今天为止。趁谘询期结束前的最后时限，大批市民包括轮椅代步的公公婆婆冒着酷暑天气，在刚过去的星期日父亲节上街请愿，示威者高举控诉梁振英管治班子的标语，高呼＂全民退保假谘询，特首高官不理诉求＂等等口号。示威者的诉求是反对资产审查，要求政府落实全民退保方案，不设门槛，人人受惠。

据扶贫委员会发表的退休保障谘询文件，可供选择的方向有两个，其一是＂不论贫富＂方案，其二是＂有经济需要＂方案。前者毋须接受资产审查，年满65岁长者可每月领取3,230元；后者得到同样的金额，不过单身长者资产上限8万元，长者夫妇则是12.5万元。简单来说，＂不论贫富＂方案就是全民退保，＂有经济需要＂方案则是一个变相的扶贫措施。政府罕有地事先张扬其立场，对于＂不论贫富＂方案有保留。

身兼扶贫委员会主席的政务司司长林郑月娥指出，假如推出＂不论贫富＂方案，50年总开支高达2.39万元，较＂有经济需要＂方案多十倍，届时有可能增加薪俸税百分之八点三，或提高利得税百分之四点二，甚至开征销售税，削弱本港竞争力及对外资的吸引力。

示威者当然斥之为危言耸听，他们建议政府注资1,000亿元作种子基金，将现时福利开支如综援及生果金等等，以及部分强积金供款转移至退保基金，盈利超过1,000万元的企业增加1.9%利得税，政府经常性开支就不受影响，年满65岁长者每月可获发3,500元。

不设门槛的退休保障确是最理想又最公平的方案，让奔波大半生的老人家较有尊严地安享晚年。可是平心而论，人人受惠的全民退保虽然一定皆大欢喜，但长远的确潜在入不敷支的财赤危机，＂钱从何来＂是一个十分残酷的现实问题，不能因为香港是一个相对富裕的社会而掉以轻心，毕竟库房再有钱也总有一日坐吃山空。富裕国家瑞士不久前有意推出人人派钱方案，不管有没有工作，国民皆可每月获发约2万港元，最终公投结果铿锵有力地说不，原因正是忧虑入不敷支。林郑月娥所说50年总开支高达2.39万亿元，也许略带恫吓成分，但即使信之一半，仍然是超过1万亿元的沉重负担。不要忘了，香港人口老化是无可避免的趋势，按统计处推算，2064年65岁以上的长者人口占百分之三十六，退保开支肯定吃力。

尽管如此，不代表我们应该对于有审查机制的方案照单全收，因为其资产上限太不合理了。试问，工作了几十年的单身长者，累积八万元＂棺材本＂算得上是有钱人吗？如果拥有这一笔区区之数已经没资格得到退休保障，完全违背敬老和养老的原则，那活脱脱只是比综援好一点的扶贫措施而已。因此我们认为，就算非要有审查机制不可，资产上限必须大大提高，加至100万元不为过。

不设门槛人人受惠的方案，一来恐怕公共财政无法负荷，二来有浪费弹药之嫌，因为拥有相当财富的一群根本没必要得到资助，由此看来，谘询文件提到的公共年金计划，不失为一个值得探讨的概念。港大社工及社会行政学系副教授罗致光指出，有需要成立公共年金计划，由于部分拥有几百万元资产的长者，不懂得如何处理其退休生活，现时市场上虽然有年金计划，但吸引力低，而且部分不能提供款项至逝去一刻，若由政府承担风险，令基金池扩大，市民承担的风险可较小。

总的来说，退保方案不应该只偏重于扶贫，政府须平衡利弊，审慎理财之余，让所有无力自保退休生活的长者都老有所依。（完）

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