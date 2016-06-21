港报社评：政府须确保无跨境执法--星岛日报6月21日

铜锣湾书店店长林荣基由内地返港销案后，举行记者招待会，讲述被扣留多月的情况，并提及其同事李波在港＂被带走＂的疑团，令跨境执法及港人在内地犯法有何保障等问题，再度受到议论和关注。特首梁振英昨日也表示，会以书面向中央反映港人的顾虑。据本报消息，保安局局长黎栋国拟于短期内赴京，与中央官员商讨有关问题；若这最后成事，他必须就以下几点，取得明确的答覆。 首先，香港公众都期望特区政府能确保，内地执法机构不会在双方无任何司法协议的情况下，擅自在港执法，特别是采取拘捕行动。 在铜锣湾书店事件中，最初有消息指李波是被一些内地执法人员＂带＂返内地，他其后否认有此事，声称是＂以自己的方法＂北上，香港警方与入境处人员多次询问，都得到同样答案。此外，港方执法人员一直找不到实质证据，包括闭路电视录影片段，证明有人将他＂掳走＂。 虽然李波是否涉及跨境执法，至今仍是未能证实的揣测，但香港市民对此的确感到忧虑，不希望发生任何越境＂拉人＂的事。 ＂一国两制＂的基本原则之一，是香港有自己的法律制度，有关部门根据本地法律，在香港的司法范围内执法，其他地区与国家的人员都无权这样做。这是香港法治制度的重要部分，所以律政司司长袁国强日前评论林荣基事件时明确表示，除非根据司法互助协议，否则任何其他执法人员绝对不能在港执法，特区政府亦不会容许或纵容这些行为。 为了令香港市民安心，特首梁振英致函中央及保安局局长黎栋国赴京见有关官员时，都必须申明＂一国两制＂这原则，确保内地部门不会违反，避免其执法人员因破案心切，而越境行动。 政府同时要与中央有关部门达成共识，当港人在内地犯法被捕后，可依内地法律得到适当对待，享有法律赋与的权利。 港人进入内地，当遵守内地法律，如果犯法，就由内地执法人员依法处理，再由司法机构作出判决和制裁。这同样是＂一国两制＂的原则，港人没有任何特权，应与内地公民一视同仁。 不过，有关人员对待涉嫌犯罪的港人，不应歪离内地法律的规定，所有处理程序及侦讯手法，都必须依法而行。 要确保这点，特区政府应与内地部门制订一个更清晰的机制，首先是港人如涉犯法被拘捕，内地应尽快通知港方，避免出现＂失踪多月＂的情况；第二是让特区政府人员与涉案港人接触，以了解情况，及在有需要时提供协助。 事实上，过往港人在其他国家犯法被拘，特区政府都曾施以援手，但不等于港方干预该国的法律，这做法实属正常，希望将来有港人在内地堕法网时，内地部门也可让特区政府这样做，以保障港人的人身安全及应有权利。（完）