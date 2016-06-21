港报社评：政府应规管发展商高成数按揭防风险--文汇报6月21日

近期本港发展商推出高成数按揭吸引买家，昨日金管局副总裁阮国恒撰文称，局方注意到发展商在过去一年的按揭贷款以倍数迅速增长，要求银行加强向有关发展商按揭贷款的风险管理，并提醒准买家小心评估还款能力。发展商提供五花八门的高成数按揭促销楼盘，准买家不仅可能高位接货，更要承受高息下的沉重供款负担，甚至面临断供风险。金管局有责任提醒准买家量力而为，规避风险，政府更应研究规管发展商推出高成数按揭的机制，保障市民利益，维护金融体系的稳健。

本港楼价近年持续飙升，虽然最近有所回落，但仍与普罗市民的购买力脱节。为压抑楼市，金管局过去几年共推出7轮逆周期措施，进一步收紧按揭。目前价值700万港元以下的物业按揭成数最高只为6成，而1,000万港元以上的大额物业按揭成数则为5成。同时，准买家必须通过金管局的还款能力压力测试，才能获批银行的按揭。这些措施提高了置业的门槛，令部分未有足够财力的准买家打消置业的念头。

面对新盘不断增加，以及整体经济转差、楼市后市的变化预期，发展商为尽早＂散货＂，推出眼花缭乱的按揭贷款计划和优惠，包括提供高达楼价八、九成的按揭贷款，有发展商更推出120%的按揭吸客，让买家抵押现有物业，然后额外提供过渡性贷款，总贷款额甚至超过新楼的楼价，首2、3年为优惠期，买家免息免供，或者只需先付少量订金，优惠期届满才缴付楼价的全数以完成交易。发展商的高成数按揭，资金并非来自银行，买家毋须通过压力测试，令原本财力不足的买家也可轻松＂上车＂。但是，发展商提供的按揭息率比银行高，一旦优惠期过后，供款负担将会大幅上升。若美国加息，供楼的支出更可能进一步上升。高位入市的买家，未来楼价只要跌一成，已经成为负资产，万一未能还款，更有机会被收楼。

1998年，亚洲金融风暴期间，房协曾为一批夹屋买家提供优惠二按，协助其完成交易。当时房协提供的二按，按息为最优惠利率，免息免供期5年。当2003年此批夹屋二按买家开始供楼时，按揭供款急升，却遇上香港经济陷入谷底，失业率高企，不少业主不仅无力供楼，还要偿还按揭贷款，有人无奈走上破产之路。

置业是本港市民重大的人生决定，花费资金数以百万计，若因发展商提供的高成数按揭而轻率＂上车＂，随时会对个人及家庭命运带来重大变数。银行向部分发展商提供融资，发展商向置业者提供按揭贷款，间接增加银行的潜在信贷风险。为免亚洲金融风暴期间大批负资产、破产的情况重演，对银行乃至社会造成震荡，金管局提醒准买家小心评估负担能力，谨慎决定，防止过度借贷，是对市民、对银行体系的稳定负责。

值得注意的是，发展商提供的按揭不受金管局监管。政府应研究通过其他部门，对发展商提供按揭进行合理的规管。2010年运输及房屋局公布规管楼花的新措施，确保发展商在宣传和示范单位上不能误导买家。当局同样应考虑推出相应的约束措施，限制发展商提供按揭的成数，降低置业风险，保障买家利益。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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