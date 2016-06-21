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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 09:52 BJT

****《港报快速浏览》--6月21日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：高成数按揭日增，金管局速拆弹--经济日报                      
   港报社评：退保方案不应只偏重扶贫--信报                                
   港报社评：政府须确保无跨境执法--星岛日报                              
   港报社评：书店事件拨乱反正，挽港人对前途信心--明报                    
   港报社评：政府应规管发展商高成数按揭防风险--文汇报                    
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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