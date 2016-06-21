台湾金融：英国脱欧公投在即，台湾央行及银行业全面备战

路透台北6月21日 - 英国23日将进行脱欧公投，面临可能为全球金融市场〞投〞下震撼弹的最后决战时刻，台湾央行及各银行全面进入备战状态。一位不愿具名央行官员指出，不论预估公投结果如何，央行都必须有所准备，除确保市场流动性，还包括若脱欧成功的后续英镑资产处理等问题。

〞万一脱(欧)了，当然是黑天鹅，央行是一定会有所准备。〞该不愿具名官员说；〞现在市场民调是脱欧机率变小了，但这样反而更危险， 如果投票结果出乎预料，黑天鹅就出来了，到时不是一只黑天鹅，而是黑天鹅满天飞。〞

另一不愿具名央行官员亦称，就目前民调观察，英国留欧机率很高，但还要等到最后一刻，央行已经备妥因应之道，〞台湾有充沛的外汇存底，市场流动性绝对不是问题。〞

目前台湾央行在英国设有伦敦代表办事处，也是央行唯二的海外分支机构(另一处在美国纽约)；而在伦敦设分行的台资银行有：兆丰、台银、一银、华银、彰银及上海商银等。

央行称，万一英国脱离欧盟，〞基本上，(央行)伦敦代表办事处还是会留在伦敦，虽然有影响，但伦敦国际金融中心的地位不至于马上消失。〞

台湾央行评估，英国若脱离欧盟，德国法兰克福及法国巴黎至少须三至五年才有可能取代伦敦国际金融中心的地位；另因央行资产中持有一定额度的英镑，〞万一脱欧成功，央行必须评估要如何处理英镑资产的问题。〞

在银行业方面， 据央行掌握资料显示，目前台湾银行体系对英国的曝险部位不大，主因是伦敦分行主要业务是参与国际联贷，且以美元联贷为主，英国若脱欧对台资银行冲击不大、有限有限。

央行官员称，因美国FED和欧洲央行均已备妥英国脱欧，可能导致金融市场动荡的因应措施，〞大国都有准备了，这样变得比较安全了，我们是怕他们没有准备。〞

官员指出，在FED和ECB两大央行将联手，提供市场所需美元和欧元流动性之下，〞万一脱欧成功，市场流动性应该不成问题，也可以稳定下来，我们最怕是大国央行没有准备。〞

在银行业方面，第一金控 旗下子公司，亦是台湾第四大银行--第一银行财务处长周庆辉即称，随英国脱欧公投进入倒数，该行亦进入全面备战状态。

〞当然是全面备战啊，银行有那么多交易部位，一定要做模拟分析，包括汇率、利率、股票和债券等，都要评估汇率变动对银行的影响。〞周庆辉说。

他表示，英国脱欧类似事件过去没有发生过，到底对金融市场影向多大真的很难评估，目前民调虽是留欧比例较高，市场情绪亦偏向留欧；但若公投结果是脱离欧盟，市场波动就会很大，必须做好各种安排，除持有的G7及新兴市场货币全面避险，亦已安排好拆借资金落点。

〞我们自己先做好避险，例如手中持有的G7和新兴市场货币80-90%都避险了，有获利赶快获利了结，之前低档买的英镑都出掉了。〞周庆辉说。

他指出，近来市场避险情绪升高，带动债券殖利率下滑，〞如果握有的是非欧元区固定收益的债券，大致上是会继续持有，因为大家预期英国要脱欧，会去买美元债等，这部分不用避险。〞

兆丰金控 旗下子公司，且是台湾第二大银行--兆丰商银副总经理梁美琪说，该行持有英国相关的公债及公司债占全行总资产的比重极低、不到2%，评估英国脱欧对该行影响不大；惟在市场出现大幅波动时，金融操作上反而比较有机会赚到钱。