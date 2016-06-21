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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--6月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
    
    6月22日(三)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       6月          --         17.5
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        507.7
                抵押贷款再融资指数                                --      2,055.4
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      4月        +0.9%       -1.0%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.6%       -0.3%
    1300 美国房屋价格(较前月)                        4月          --        +0.7%
                     (较上年同期)                                 --        +6.1%
             房屋价格指数                                         --        233.1
    1400 美国成屋销售年率(万户)                      5月          554         545
             成屋销售(较前月)                                   +1.1%       +1.7%
    1400 欧元区消费者信心指数                     6月初值       负7.0       负7.0 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周          --    买超8,678
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --    买超1,283
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值     预估值

    6月21日(二)         
    0130 澳洲房价指数                             第一季        -0.2%        --
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       5月     顺差37.86        --
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           5月         91.41      93.5
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    34.17        --
    0900 德国ZEW经济景气指数                        6月        正19.2     正4.7
                    现况指数                                   正54.5    正53.0 
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            6月           负2        --
    (完)        
                      
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张涛/王洋；审校 王兴亚)

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