主要国家经济指标预测--6月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 17.5 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 507.7 抵押贷款再融资指数 -- 2,055.4 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.9% -1.0% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% -0.3% 1300 美国房屋价格(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.1% 房屋价格指数 -- 233.1 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 554 545 成屋销售(较前月) +1.1% +1.7% 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 负7.0 负7.0 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,678 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,283 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月21日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -0.2% -- 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 顺差37.86 -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 91.41 93.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 34.17 -- 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 正19.2 正4.7 现况指数 正54.5 正53.0 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛/王洋；审校 王兴亚)