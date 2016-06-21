台湾债市：10年券殖利率早盘微升，英国脱欧忧虑减轻但买盘逢高承接

路透台北6月21日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二早盘微幅走升。交易员表示，英国脱欧忧虑减轻令台债殖利率随美债弹升，但买盘仍逢高承接，使得殖利率陷于窄幅盘整格局。

他们指出，市场仍在等待英国脱欧公投的结果，若是脱欧成功恐引发全球金融市场动荡，台湾央行在30日理监事会议的动作将会加大，有望带动债市殖利率明显向下。反之则平静无波。

〞台债现在上不去也下不去，养券会是比较好的方式。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易主管也称，殖利率曲线短端与长端都不太会动，10年券则仅在2-3个基点间震荡，不如参与今日五年券的标售，边养边伺机寻求资本利得的机会。

美国公债收益率周一上涨，较长期公债收益率触及逾一周最高，交易员减少持有避险公债，因民调显示，英国留在欧盟的支持率在增加。

本地时间10:11，五年券105/8期 发行前交易殖利率涨0.15基点至0.5415%，成交4亿台币；10年券105/4 殖利率涨0.16基点至0.7928%，成交30.5亿台币；至于台股加权指数 则涨0.60%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.79-0.80%。

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