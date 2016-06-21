台湾货币市场：短率持稳，央行近期冲销少令银行资金宽裕

* 多家大型银行进场提供跨月拆款，大大缓解月底资金情势 * 央行上周减少冲销令台币资金偏多 * 短率稳于区间水平 记者 高洁如 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款利率周二稳于区间。资调人员指出，多家大型银行 终于明确表态开始承做跨月拆款，这令月底资金情势明显缓解，解除不少半年报结算的紧张 气氛。 资调人士指出，由于半年报的结算效应，票券商尽量避免在月底出现拆入无门的情况， 目前只要找得到跨月资金，大都乐意承做，对利率方面倒也未太计较。 〞之前央行砍了很多存单，而且是平均的砍，大家都有点多钱了，〞一位大型银行交易 员表示。 一位大型票券商交易员表示，大型银行对票券商拆出跨月的拆款利率大致在 0.36-0.37 %之间，使得票券商月底情势缓解。而这主要还是央行上周减少冲销造成的效果。 台湾央行上周定期存单发行余额净减505.2亿台币，连两周净减；再上周则净减935.5亿 台币。 本地时间12:09 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.242 32.256 台湾加权股价指数<.TWII 8,665.49 8,625.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.340% --两周拆款利率区间 0.250-0.370% 0.200-0.370% **票券商积极跨月** 短票方面，大型票券商交易员表示，央行减少冲销的策略有利于银行提早安排资金，对 减少季节性波动、稳定金融市场有一定助益。 〞我们按规划在走，有钱就会拿，〞一位大型票券商交易员说。 也有交易员说，央行先前减少冲销使资金转多，应可补一些半年报结算时外商银不做拆 款的部分，有助利率止稳，也对初级承销定价有一定指标作用。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，大致同上 日；而跨月落点的短票利率则主要在0.35%，上日主要在0.34-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.355%，区间为0.32-0.37%，成 交量162.87亿台币；前日加权平均利率为0.345%，区间为0.28-0.38%，成交量140.3亿台币 。 台湾央行周二定存单到期4,130.3亿台币，发行金额待央行稍晚公布。 本周央行定存单到期共1兆2,929.8亿台币；余日分布情况为：周三1,963亿、周四2,315 亿及周五1,554亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为522亿台币，累计超额准备5,728亿台 币、加计前期1%的超额准备为6,842亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，资金情势稳中偏松，不过本周有大额的美元 债和台债要交割，目前市场心态仍审慎一点。 交易人士说，目前银行虽有多余资金，但若要与银行承做跨月债券附买回交易，部分仍 要求较高的利率，达0.33-0.34%。目前还在观察明日的苹果美元债交割，是否使寿险提前将 台币兑换成美元，使台币资金略少。 〞目前还看不太出来寿险换了很多美元，台币平稳，〞一位大型证券商交易员说。 本周的紧缩因素有：周三：苹果 发行30年期零息债券，金额为13.77亿美元； 周四：Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。南山人寿周五(2 4日)则将发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币；周五也有五年公债105/8期交 割预计金额300亿台币。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致持稳，今日主要成交在0.30-0.32% 。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债附买 回利率则在0.37-0.39%。 大型票券商交易员则表示，今日因资金泛滥淘汰一些高利率的交易，若是没办法接受低 利率--0.30%的银行，大都已中断承做。但也有另一家票券商交易员认为，季底财报效应， 会尽量把手中公债如数承做跨月的附条件交易。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致不变，区间主要在0.23-0.28%； 与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 杨淑祯)