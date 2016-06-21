台湾汇市：台币兑美元早盘整理，英国退欧公投时程逼近观望气氛转浓

路透台北6月21日 - 台币兑美元 周二早盘整理。汇银人士表示，尽管英国退欧疑虑明显缓解，但随着退欧公投时程逼近，市场观望气氛转浓，且美联储主席叶伦稍晚将赴国会听证的变数当前，料台币暂在32.250附近整理，静待国际变数厘清。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.09亿美元，交投较显清淡，其中外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确方向，至于进/出口商交投也偏向观望，后续密切关注外资进一步动向。

〞现在退欧预期降温是没错，但公投结果还是一个变数。〞一位大型公营银行交易员说。

美联储主席叶伦周二将在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会做证词陈述，周三则将在众议院作证。

本地时间10:19，韩元兑美元 报1,158.8，上日收在1,160.8；台股加权指数 则涨0.54%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.176/32.226，上日收在32.190。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.200-32.300

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