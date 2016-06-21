巴西财政：联邦政府同意未来三年为州政府减免150亿美元债务

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透巴西利亚6月20日 - 受上世纪30年代以来最严重的经济衰退影响，巴西联邦政府周一提出，未来三年将向州政府提供500亿雷亚尔(150亿美元)的紧急债务减免，以支持公共服务，此外还将在奥运会召开之前向里约热内卢州提供一项紧急贷款。
巴西财政部长梅罗斯在与各州州长和代理总统特梅尔(Michel Temer)会面后宣布，州政府对联邦政府的债务可获六个月的宽限期，之后的一年半还可减少债务支付。
据一位熟悉情况的消息人士说，联邦政府还同意向里约热内卢州发放30亿雷亚尔(8.5亿美元)的贷款，这确认了路透上周六的报导。
消息人士说，这些资金将在下周支付，交易细节尚未确定。消息人士还说，里约热内卢州原本要求获得60亿雷亚尔的贷款。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。