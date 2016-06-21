巴西财政：联邦政府同意未来三年为州政府减免150亿美元债务

路透巴西利亚6月20日 - 受上世纪30年代以来最严重的经济衰退影响，巴西联邦政府周一提出，未来三年将向州政府提供500亿雷亚尔(150亿美元)的紧急债务减免，以支持公共服务，此外还将在奥运会召开之前向里约热内卢州提供一项紧急贷款。

巴西财政部长梅罗斯在与各州州长和代理总统特梅尔(Michel Temer)会面后宣布，州政府对联邦政府的债务可获六个月的宽限期，之后的一年半还可减少债务支付。

据一位熟悉情况的消息人士说，联邦政府还同意向里约热内卢州发放30亿雷亚尔(8.5亿美元)的贷款，这确认了路透上周六的报导。