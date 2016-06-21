香港已公布经济指标--2016/6/21

路透香港6月21日 - 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年4月 零售销售值 -7.5 -9.8 -2.1 2016年4月 零售销售量 -7.6 -8.8 +2.5 2016年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +2.9 +2.8 2016年4月 甲类消费物价指数(CPI +3.0 +3.0 +3.9 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年3月-5月% 16年2月-4月% 15年3月-5月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年4月 贸易赤字／盈余 -31.03 -47.03 -39.2 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters .com） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 赵红梅; )