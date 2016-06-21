更新版 1-日本央行：4月会议记录显示，经济和物价上涨面临的风险仍然存在

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
会议记录中称，委员们表示调降对消费者物价指数(CPI)的预估，主要源于国内生产总值(GDP)的下修以及薪资增幅的放缓。
不过多数委员仍对家庭和企业继续增加支出抱持信心，这同时也会带动薪资增长和推高消费者物价。
多数委员同意日本央行应采取静观其变的态度，因需要假以时日才能看到负利率和购债措施发挥功效。
日本央行在上周召开的会议上亦维持政策不变，7月将召开的会议将倍加受瞩目；央行届持将审视经济成长及通胀预估。(完)
(编译 李春喜/李爽/孙茉莉; 审校 高琦/李婷仪/龚芳)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。