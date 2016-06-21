更新版 1-日本央行：4月会议记录显示，经济和物价上涨面临的风险仍然存在

会议记录中称，委员们表示调降对消费者物价指数(CPI)的预估，主要源于国内生产总值(GDP)的下修以及薪资增幅的放缓。

不过多数委员仍对家庭和企业继续增加支出抱持信心，这同时也会带动薪资增长和推高消费者物价。

多数委员同意日本央行应采取静观其变的态度，因需要假以时日才能看到负利率和购债措施发挥功效。

日本央行在上周召开的会议上亦维持政策不变，7月将召开的会议将倍加受瞩目；央行届持将审视经济成长及通胀预估。(完)