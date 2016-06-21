日本股市：日经指数早盘收涨，盘中交投震荡

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
“由于叶伦国会证词及英国公投将先后登场，各个市场都弥漫审慎气氛，”Tyton Capital Advisors主管Andrew Meredith称。
赌盘赔率显示留欧阵营声势抬头，博彩交易所必发的赔率显示公投留欧的机率周一升至72%，高于上周五时的60-67%。
日本出口股表现强弱不均，丰田汽车 及本田汽车 持平，东京电子(东京威力科创) 上涨1.4%。
第一三共 大涨8.3%，因公司宣布计划回购最高2,800万股票，价值500亿日圆。
周一公布的交易所资料显示，上一财年外资在日股的持股比重降至29.8%，较前一年减少1.9个百分点，为四年来首次下滑。
东证股价指数 上涨0.5%，至1,285.45点，JPX日经400指数 上涨0.5%，至11,588.20。(完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。