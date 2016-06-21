日本股市：日经指数早盘收涨，盘中交投震荡

“由于叶伦国会证词及英国公投将先后登场，各个市场都弥漫审慎气氛，”Tyton Capital Advisors主管Andrew Meredith称。

赌盘赔率显示留欧阵营声势抬头，博彩交易所必发的赔率显示公投留欧的机率周一升至72%，高于上周五时的60-67%。

周一公布的交易所资料显示，上一财年外资在日股的持股比重降至29.8%，较前一年减少1.9个百分点，为四年来首次下滑。