《路透晚报》--6月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：经济仍面临较大下行压力，今年继续实施稳健货币政策--年报

中国央行周二称，中国经济仍面临较大下行压力，但有望保持在合理区间；居民消费价格将温和上涨，但也存在不确定性；央行将进一步完善市场化汇率形成机制，促进形成境内外一致的人民币汇率。

--中国央行报告：适时推出QDII2试点及CDR，有序实现资本项目可兑换

中国央行周二发布2015年年报，并以专栏形式介绍了人民币资本项目可兑换进展及未来一段时期内的重点任务。央行指出，将适时推出合格境内个人投资者境外投资制度（QDII2）试点，允许符合条件的优质外国公司在境内发行股票，可考虑推出可转换股票存托凭证（CDR）。

--中国央行报告：继续推进利率市场化改革，培育市场基准利率和收益率曲线

中国央行周二发布2015年年报，并以专栏形式介绍利率市场化改革进程。下一阶段，央行将继续深入推进利率市场化改革，督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，着力培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。

--中国税收：完全在境外消费的再保险服务免征增值税--财政部

中国5月1日全面推开营改增试点后，不断补充完善相关规则。财政部周二发布关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知，包括境内保险公司向境外保险公司提供的完全在境外消费的再保险服务，免征增值税。

--中国政策：至2018年80%左右主要港口和大型物流园区引入铁路

中国周二发布营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案，到2018年全国80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路，集装箱铁水联运量年均增长10%以上，铁路集装箱装车比率提高至10%以上，运输空驶率明显下降，全社会物流总费用占国内生产总值的比率较2015年降低1个百分点以上。

--路透专访：中国提交的“负面清单”距达成协议仍有差距--美商务部长

美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)接受专访时表示，中国最新提出的不对外资开放的行业名单表明，要与美国达成新的投资协定，还有很多工作要做。

--中国经济：国企混改首批试点示范近期将启动，东北地区或成重点--报载

上海证券报报导，中国有关部门近期将启动央企混合所有制改革第一批试点示范，地方也会跟进试点；而东北地区因国有经济比重较高，有望成为改革重点区域。

--东北亚情势：朝鲜将中程导弹转移到东海岸，但无立即发射迹象--韩联社

韩国联合通讯社援引未具名政府消息人士的话报导称，朝鲜(北韩)似乎已将中程导弹转移到其东海岸，但目前没有立即发射的迹象。

--香港数据：5月CPI按年升幅2.6%，通胀压力缓和

香港政府统计处公布，5月综合消费物价指数（CPI）按年升2.6%，比4月份2.7%的升幅稍低，通胀压力在5月缓和，部分受惠于基本食品价格及私人房屋租金较慢的按年升幅所致。

--投行观点：中国有方法避免重蹈日本地产泡沫的覆辙--野村

投行野村发表报告称，虽然中国过去两年资产价格急剧上升，但认为中国仍有多种方法可应用，避免重蹈日本八、九十年代地产泡沫的覆辙。

【金融】

--中国金融：鼓励支持引导民间资本进入城商行和民营银行--银监会

中国银监会城市银行部主任凌敢撰文指出，银监会正多措并举引导民间资本进入银行业，将按照“存量改造”与“增量改革”双线推动的思路，推进民间资本进入城商行和民营银行。

--中国保险：1-5月原保险保费收入同比增38%，年初以来首次低于四成--保监会

中国保监会公布数据显示，今年1-5月保险业原保险保费收入16,120.18亿元人民币，同比增长38.18%，同比增幅今年以来首次低于四成。

--中国保险：保监会正梳理人身险产品中具投资功能的分红险、投连险--报载

据上海证券报报导，中国保监会在前期对万能险进行分析规范的基础上，正在就人身险产品中同样具有投资功能的分红险、投连险予以全面梳理，并将明确下一步相关监管措施。

--中港个股：淡马锡减持5.55亿股建行H股，持股比例从5.03%降至4.81%

按资产计中国第二大银行--建设银行在香港联交所发布公告称，新加坡淡马锡于6月16日（上周四）通过场外交易减持5.55亿股建行H股，约占建行已发行股份总数的0.22%，转让价格为每股5.01港元。

--台湾金融：英国脱欧公投在即，台湾央行及银行业全面备战

英国23日将进行脱欧公投，面临可能为全球金融市场〞投〞下震撼弹的最后决战时刻，台湾央行及各银行全面进入备战状态。一位不愿具名央行官员指出，不论预估公投结果如何，央行都必须有所准备，除确保市场流动性，还包括若脱欧成功的后续英镑资产处理等问题。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,100亿元七天逆回购，单日净投放350亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净投放350亿元。

--《中国债市每日综述》期现货齐止跌回暖，资金面紧势虚惊一场

中国银行间债市现券收益率先升后降，国债期货亦低开后震荡 反弹；昨日尾盘资金面突然趋紧一度令市场情绪谨慎，今日早盘资金面延续偏紧势头，但未进一步恶化，而午后资金供给则逐步恢复正常，债市心态也重回平稳。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.2623%，20年3.8827%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年和20年期固息债，中标收益率为3.2623%和3.8827%；一年和五年期固息债，中标收益率为2.5006%和3.0931%。

--《中国新债预测》三年国债预测均值2.58%，市场情绪略谨慎定位贴近二级

中国财政部周三将招标续发行三年国债。路透调查显示，消息面淡静且年中临近，在英国脱欧公投之际市场情绪稍显谨慎，而今日资金面亦略有收敛，同时一级国开招标结果贴近二级，预计明日国债定位亦在二级市场水准附近，预测均值为2.58%。

【外汇】

--中国央行：近日召开会议研究商业银行有序参与离岸外汇市场问题--央行微博

中国央行官方微博称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。随着外汇市场对外开放的发展，商业银行对境内外外汇市场进一步融合的需求增强。

--中国汇市：人民币微收贬，叶伦证词陈述及英国公投前维持区间波动

中国人民币兑美元即期微幅收贬，中间价亦升至近两周高点。交易员称，英国脱欧公投在即，目前留欧预期上升，市场已基本反应，短期汇价料维持6.57-6.6元区间波动。

--新闻稿：外管局新规定可能鼓励更多中国公司发行境外债券--标普

标普称，中国国家外汇管理局的新规定为中国公司将境外发债的全部资金汇回境内打开大门。标普全球评级认为，这可能令中国公司增加海外直接发行债券。境内和境外市场融资成本的差距以及汇率风险仍将是中国大型公司在境外发债的主要考虑因素。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数再创纪录新低至95.40--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数再跌0.15%至95.4，续刷记录新低；SDR篮子指数微跌至95.19，BIS篮子指数微跌至96.59。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，黄金板块因避险需求减退跌幅居前

中国股市沪综指小幅收跌。分析师表示，英国脱欧预期降低，市场风险偏好短期出现变化，隔夜欧美股市大涨；不过今日大盘跳高开盘后逐级走低，黄金板块受避险需求减退影响跌幅居前。沪综指收报2,878.56点，跌10.25点或0.35%。

--《焦点》上半年中国企业海外并购总额已经超越2015创下的全年纪录

2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已经超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。

--中国央企：诚通集团改组方案浮出水面，将新设金融业务板块

目标成为国有资本运营公司的央企中国诚通控股集团近日系统披露其改组方案，公司名称及主业范围将变更，诚通未来将新设金融业务板块，加强资产经营、资本运作板块，并根据资本运营需要，重组整合内外部资源。诚通集团并已设立诚通基金管理公司，未来将通过设立母、子基金的方式设立国有企业结构调整基金，总额为3,500亿元人民币。

--中国个股：兴业证券称被调查期间投行业务暂停，正拟订先行赔付方案

涉嫌欺诈上市的中国欣泰电气调查案正在发酵，其上市保荐人兴业证券继上周被证监会立案调查后公告称，在调查期间，公司投行业务已暂时被叫停，公司正积极与监管部门等协商拟订先行赔付方案，目前方案正在研究中。

--中国个股：浦东金桥称母公司金桥集团未与特斯拉签合资建厂备忘录

在媒体报导美国特斯拉与上海金桥集团签署合资建厂后，上海金桥集团旗下上海浦东金桥盘后刊登公告称，经向金桥集团核实，该公司迄今并未与任何人签署与特斯拉合资建厂的备忘录或其他形式的文件。

--企业并购：沃尔玛出售1号店给京东，换取5%股权